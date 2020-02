Rei diz ser fã de Regina Duarte e que Bolsonaro tem dificuldades

Roberto Carlos, 78, afirmou neste domingo (16) que é fã da atriz e futura secretária de Cultura Regina Duarte, 73. Durante conversa com a imprensa no Projeto Emoções em Alto Mar 2020, conhecido popularmente como "navio do Roberto Carlos", o cantor disse que dá "total apoio" à artista.

"Eu acho que Regina Duarte é maravilhosa e sou fã dela desde sempre, por tudo o que ela tem feito na carreira com talento e honestidade, acho que ela fará um bom papel. Sou total apoio a ela. Não aceitaria um cargo desse porque preciso compor e cantar", declarou o cantor.

Na ocasião, Roberto Carlos também ponderou sobre o presidente Jair Bolsonaro e fez elogios aos seus ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes.

"Bolsonaro é muito bem intencionado, mas que tem tido muitas dificuldade com quase todos que estão a volta dele. Sérgio Moro e Guedes acho que estão sempre colaborando. Ele está tendo muita dificuldade em realizar o que propôs. Eu torço para o Brasil, então torço para que ele faça o que pretende fazer e que disse que ia fazer".

Por fim, o cantor comentou a fala de Paulo Guedes que gerou polêmica nos últimos dias. Em evento em Brasília na última quarta-feira (12), o ministro declarou: "Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. [Era] todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Espera aí, vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeiro do Itapemirim conhecer onde Roberto Carlos nasceu. Vai passear, conhecer o Brasil" .

Em resposta, Roberto Carlos agradeceu ao pedido do ministro para que as pessoas visitem Cachoeiro. "É bom até para a economia da cidade, né. É uma cidade linda, entre montanhas, tem um rio que atravessa a cidade toda. Tem algo especial lá. É uma cidade muito simples, mas muito atraente".

