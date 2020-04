Roberto Carlos anuncia que fará live no Dia das Mães

Após o sucesso da live que fez no último dia 19, Roberto Carlos confirmou nesta quinta-feira (23) que fará um novo show online no Dia das Mães, comemorado neste ano em 10 de maio.

"Pela primeira vez na história, as mães estão longe dos filhos e netos por conta da quarentena. A live marcada para o dia 10 de maio irá unir a família em torno do programa e desta forma RC presenteará todas as mamães com a canção 'Lady Laura' e outros grandes sucessos", informa em nota a assessoria de imprensa do músico.

Segundo divulgado, a apresentação "atende a centenas de milhares de pedidos dos fãs". Ainda não há informações sobre o horário de exibição da live.





Emoção no aniversário

No último dia 19, Roberto Carlos comemorou o seu aniversário de 79 anos com uma live no YouTube, que emocionou anônimos e famosos. No setlist, músicas que marcaram a vida de fãs do cantor ao longo dos anos. Grandes sucessos como "Todos Estão Surdos", "Nossa Senhora", "Detalhes" e, claro, "Como É Grande o Meu Amor Por Você" não ficaram de fora.

Folhapress