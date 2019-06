Roberta Miranda parabeniza Anitta por gravidez e apaga em seguida

Roberta Miranda causou polêmica nas redes sociais, nesta quarta-feira (12). Isso porque a veterana fez uma postagem homenageando Anitta por uma suposta gravidez.



Foto:Reprodução/ Instagram

Quero ser a primeira a parabenizá-la, ou eles, pela gravidez. Presente lindo do Dia dos Namorados”, escreveu a sertaneja na legenda de um registro da funkeira.



Os seguidores ficaram em polvorosa com a tal novidade e dispararam diversos comentários. Ao ver a repercussão, a famosa apagou a publicação e não voltou a falar do assunto.

Vale lembrar, que Anitta assumiu seu romance com Pedro Scooby no início do mês, quando viajaram juntos à Indonésia. Após voltar das férias, a musa de “Terremoto” fez questão de contar aos fãs que havia “transado muito”.





Foto: Reprodução/Storie

Em seus stories Anitta diz que está cheia de cheio e que não está entendendo nada. "O que está acontecendo, gente? Saí de uma entrevista, peguei meu telefone e todo mundo me perguntando se eu estou grávida. Vocês estão todos doidos, é? Me erra, pelo amor de Deus, eu hein!”

MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy