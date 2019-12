Rihanna diz que seu novo álbum está pronto mas não quer lançá-lo

Rihanna, 31, resolveu atiçar os fãs através das suas redes sociais nesta segunda-feira (23). A cantora barbadense afirmou que o seu novo álbum, que seria o nono da sua carreira musical, já está pronto mas que se recusa a lançá-lo.

Desde 2016 sem produzir novidades no mundo da música, a artista fez a declaração em tom de humor, e escreveu: "Atualização: Eu ouvindo o R9 sozinha e me recusando a lançá-lo", em uma publicação com um vídeo de um cachorrinho dançando dentro de uma caixa de papelão.

Nos comentários do post, os fãs não esconderam a vontade de um novo lançamento da cantora, que atualmente está focada na carreira de empreendedora. "Por que você está brincando com a gente, garota?", escreveu uma admiradora. Já outro internauta foi além ao dizer que o novo álbum da artista seria um ótimo presente de natal para 2019.

"Anti" foi o último álbum da Rihanna, lançado mundialmente no dia 27 de janeiro de 2016. A produção fez bastante sucesso com indicações ao Grammy como Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e prêmios como Melhor Álbum de Soul/R&B no American Music Award.

No mundo da moda, o empreendimento da artista, chamado Fenty Beauty, já arrecadou 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,26 bilhões) em vendas ao final de 2018 após apenas um ano e meio no mercado. Os produtos atraíram clientes mais diversificados do que outras marcas, a partir da oferta bases adequadas aos mais diferentes tons de pele por exemplo, o que ajudou a estender o sucesso para além da associação com o nome da cantora.

Recentemente o grupo francês de produtos de luxo LVMH lançou uma nova marca com Rihanna, uma parceria construída a partir de uma colaboração prévia no setor de cosméticos que vai se desdobrar em roupas, sapatos e acessórios.

A nova linha -que se une a uma lista de 70 marcas da maior empresa mundial do setor de luxo, incluindo Louis Vuitton e Moet & Chandon- será chamada Fenty, em homenagem ao nome completo da cantora, Robyn Rihanna Fenty.

