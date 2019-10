Ricky Martin e Jwan Yosef anunciam o nascimento do quarto filho

O cantor porto-riquenho Ricky Martin e seu marido, Jwan Yosef , anunciaram nesta terça-feira (29) o nascimento do quarto filho: Renn Martin-Yosef.

Eles são pais dos gêmeos Valentino e Matteo, 11, e de Lucia, que se juntou à família na véspera do Ano-Novo.

Martin compartilhou a notícia em seu perfil no Instagram ao publicar uma foto com o bebê no colo.

Apesar da imagem ocultar parte do rosto dos pais, o casal aparece sorrindo. "Nosso filho Renn Martin-Yosef nasceu", escreveu o cantor na legenda da foto.

