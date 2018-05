Reynolds zoa irmãos Russo e também pede que fãs não deem spoilers

Não são só os irmãos Russo que querem que você não dê spoilers por aí. O ator Ryan Reynolds compartilhou uma carta fazendo o mesmo pedido com relação a Deadpool 2, mas com aquela ironia tradicional do mercenário tagarela. Semelhante aos diretores de Guerra Infinita, o ator publicou a foto de uma carta, porém ao invés da manopla do infinito, na foto aparecem outras mãos.

Na tradução da carta o ator diz: "Para os melhores fãs de todo o universo,

Embarcamos na turnê mundial 'Deadpool 2: A Culpa é Meio de Vocês'. Quase todo mundo envolvido nesse filme se esforçou ao máximo ['Maximum Effort' é uma das músicas da trilha sonora] nos últimos dois anos, mantendo os super segredos guardados, como o fato de David Blaine pegar balas com sua boca. E a mistura secreta de 11 ervas e temperos no delicioso bigode do Coronel Sanders [fundador da rede de restaurantes KFC].

Apenas algumas pessoas sabem a real trama do filme. Uma delas não é Ryan Reynolds. Estamos pedindo que, quando você assistir a Deadpool 2, não diga porra nenhuma sobre as merdas divertidas desse filme. Porque seria super ridículo estragar para as pessoas que o Deadpool morre nesse. Brincadeira. Nem é. Será?

#WadeWilsonDemandaSuaIrmãDesculpaCorretorEstúpidoSilêncio"

Vale notar ainda que o logo da Fox foi riscado, uma piada com relação à fusão com a Disney.

Na sequência, Ryan Reynolds volta ao papel principal, Zazie Beetz faz Dominó e Josh Brolin será o Cable. Deadpool 2 tem roteiro de Drew Goddard (Perdido em Marte, Cloverfield, Demolidor da Netflix), mas os roteiristas do original Rhett Reese e Paul Wernick continuaram envolvidos no projeto. Deadpool 2 estreia em 17 de maio.

