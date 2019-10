Reynaldo Gianecchini estaria namorando fotógrafo, diz colunista

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do "A Tarde é Sua", Reynaldo Gianecchini estaria namorando um fotógrafo há três meses. Mas o affair do ator não estaria pronto para assumir a sexualidade.







Ainda segundo o jornalista, Reynaldo e o fotógrafo irão viajar para resolver essa questão após o fim da novela "A Dona do Pedaço", da TV Globo, onde o ator interpreta Régis.

Na época da entrevista para "Revista Ela", do jornal "O Globo", em que Reynaldo Gianecchini falou sobre sua sexualidade, Lo-Bianco já tinha informado que uma amiga do ator contou os bastidores e chegou a avisar que ele estaria prestes a assumir o novo romance.

O Portal da RedeTV! entrou em contato com a assessoria de imprensa de Gianecchini, que não confirmou o romance. "Não falamos da vida pessoal de nenhum cliente", respondeu.

Rede TV!