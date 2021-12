Réveillon 2022: entenda o significado das cores e as tendências para a virada de ano

Com a proximidade das festas de Réveillon, aumenta a procura pelo que vestir no momento da virada. Não menos importante do que o modelo da roupa, a cor é uma das principais preocupações daqueles que pretendem atrair boas energias e até mesmo realizar desejos no ano que se inicia.



A estilista Aline Souto explica que o brilho continua sendo uma aposta para as festas de Ano Novo, como o prateado e o dourado. A tendência, que antes era reservada para aqueles locais mais glamorosos, ganha força em uma nova roupagem, indo parar até mesmo nos modelos de quem pretende passar a virada na praia. Foto: Freepik “A gente tem visto nas vitrines, onde fica mais explícito os gostos das pessoas, os dourados e prateados. Até na praia o brilho tem ido para os biquínis e maiôs, dando aquela pegada mais fashion e bem atrativa”, explica a estilista. Segundo ela, dois modelos são tendência para quem pretende ir para a praia, sem abandonar o brilho. São eles os biquíni em lurex, com fios metalizados, e micropaetês. Foto: Freepik

Já para aquelas pessoas que preferem cores monocromáticas para atrair energias, as cores flúor são uma boa opção. Apostando em um grande impacto visual, o estilo é para quem não tem medo de ousar. Com base nos seus desejos para 2022, invista na composição da paleta de cores para roupas, acessórios, esmalte e até roupa íntima. A estilista afirma que a tradição das cores é seguida até mesmo por aquelas pessoas mais céticas. “O tão aclamado branco, por exemplo, já vira até tradição para aquela pessoa. Essas crenças são tradição do Ano Novo, mesmo que a gente não acredite, a gente faz uma fezinha”, destaca a estilista. A cor branca é unanimidade para aquelas pessoas que desejam atrair plenitude e paz. Por ser a junção de todas as cores, o branco renova as energias e afasta forças negativas. Confira abaixo a lista das cores e o que cada uma significa: Vermelho: amor, paixão e sedução. Roxo: espiritualidade e força. Amarelo: riqueza e prosperidade Laranja: coragem e ousadia Verde: equilíbrio e tranquilidade Rosa: afetividade e amor Prata: surpresas e boas notícias Azul: sabedoria e amadurecimento Dourado: sucesso e luxo

