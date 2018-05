Reedus pode fechar acordo de US$ 20 mi com saída de Andrew Lincoln

Os fãs de The Walking Dead foram pegos de surpresa com a notícia que Andrew Lincoln, intérprete de Rick Grimes, deve sair da série na 9ª temporada. Apesar da AMC não se pronunciar oficialmente sobre o assunto, parece que a emissora já está tomando medidas importantes para lidar com possíveis desfalques em seu elenco. Fontes do THR apontam que Norman Reedus está negociando um acordo de quase US$ 20 milhões para seu Daryl assumir o posto de protagonista da adorada série.

Foto: Reprodução/AMC

Vale lembrar que Lauren Cohan (responsável por viver Maggie) também sairá do show, após uma participação limitada na próxima temporada, já que foi escalada na comédia de ação Whiskey Cavalier. Isso sem contar que Chandler Riggs (Carl) também saiu recentemente. Assim, faz sentido que a AMC esteja focada em manter, pelo menos, um dos principais rostos da atração.

Aparentemente, os contratos de Lincoln e Reedus terminaram na 8ª temporada. Como a emissora demorou para anúnciar a renovação oficial, Andrew fechou contrato já pensando em encerrar o arco de Rick Grimes. Por sua vez, Norman segue filmando TWD em Atlanta, porém também está negociando um novo contrato, pensando no futuro de seu personagem.

Sob o comando da nova showrunner Angela Kang, a 9ª temporada de The Walking Dead deve estrear em outubro. No Brasil, a série é exibida pelo canal Fox.

Adoro Cinema