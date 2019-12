RedeTV! anuncia a contratação de Leo Dias

Principal nome do jornalismo de celebridades hoje no país, Leo Dias assumirá o cargo de editor-executivo do TV Fama, uma das mais tradicionais atrações da grade de programação da RedeTV!, no ar há 20 anos. Ele será responsável por coordenar o projeto que definirá o novo formato do programa, pioneiro na cobertura do universo dos famosos no Brasil, contribuindo com sua influência, credibilidade e experiência, reconhecidas pelo público e os milhões de seguidores que acompanham o seu trabalho.





Na foto, Amilcare Dallevo Jr., presidente da RedeTV!, e Leo Dias (Foto: Divulgação/RedeTV!)

A primeira passagem de Leo Dias pela emissora foi entre 2013 e 2016, período em que atuou como repórter na mesma atração para a qual agora retorna, cobrindo os bastidores e os acontecimentos da vida dos artistas.

Hoje, após a assinatura do contrato, o jornalista realizou a primeira reunião com a equipe do TV Fama. No encontro, foram apresentadas propostas associadas ao conteúdo e ao novo modelo da atração para esta nova etapa, que se inicia a partir do próximo ano.

TV Fama