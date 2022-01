Rede TV! transmite Liga Brasileira de Free Fire em fevereiro

A programação da O Dia TV –filiada a RedeTV! no Piauí – para 2022 conta com uma novidade que promete abocanhar o público que curte esportes eletrônicos.



A partir do dia 5 de fevereiro, a emissora vai transmitir a sétima e a oitava etapa da LBFF - Liga Brasileira de Free Fire. Além de poder acompanhar os jogos na TV aberta, os fãs do jogo terão a opção de assistir também pelos canais da Garena, desenvolvedora e líder global de jogo terão a opção de assistir também pelos canais da Garena, desenvolvedora e líder global de jogos online, no YouTube, TikTok e Booyah.

Foto: Reprodução/Instagram

A temporada de e-sports será composta por duas etapas da LBFF, que garantem vagas para os mundiais da categoria, o Free Fire World Series (FFWS). Ao todo, serão mais de R$ 2 milhões em premiações, distribuídos em competições nacionais ao longo do ano.

"Acreditamos em parcerias inovadoras. A união entre uma televisão aberta, uma TV a cabo e a maior desenvolvedora global da indústria de jogos mobile, criadora do jogo mais versátil e democrático do mundo, eleito o melhor jogo mobile de 2021, que registra números astronômicos de downloads e recorde de jogadores ativos diários, tende a ser um case de sucesso nacional", aposta Amilcare Dallevo Neto, executivo da RedeTV!.

Segundo Vinícius Junqueira, Gerente de Comunicações da Garena, LBFF será a primeira competição de jogos eletrônicos a ter transmissão simultânea em rede aberta e fechada de televisão, além das já tradicionais plataformas de streaming.

"Dessa forma, esperamos que os fãs da LBFF e do Free Fire tenham, diretamente do conforto de seus lares, uma gama de opções para torcer pelos seus ídolos e times de uma das maiores ligas de Esports nacional", declarou.

