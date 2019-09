Rebeca Abravanel faz festa surpresa para Alexandre Pato

A apresentadora Rebeca Abravanel , 38, preparou uma festa surpresa para o marido, o jogador do São Paulo Alexandre Pato , que completou nesta segunda (2) 30 anos.

Intitulada Feijuca do Alê, a confraternização teve como convidados boa parte do elenco do Tricolor, além de amigos íntimos do craque e seus familiares.

"Meu amor Rebeca Abravanel, obrigado por fazer essa surpresa tão especial. Agradeço a todos pelas homenagens", agradeceu o jogador ao publicar fotos em suas redes sociais.



Foto:Reprodução/Instagram

"Foi muito legal! Amei conhecer todo mundo! Brilhe muito nesse novo ano", respondeu a filha de Silvio Santos.

Filha número cinco de Silvio, Rebeca Abravanel se casou no dia 29 de junho com o jogador são-paulino, em uma cerimônia íntima, apenas para família e amigos próximos, em São Paulo. O casal já havia oficializado a união em cartório.

A cerimônia aconteceu no final da tarde na casa de Silvio Santos e Iris Abravanel, na zona sul da capital paulista. Dias depois, o próprio jogador mostrou mais detalhes da cerimônia.

Em abril, depois de levar parte da família Abravanel para assistir à reestreia de Alexandre Pato no São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, Patricia já havia preparado outra festa surpresa para o namorado, na casa do pai.

Folhapress