Rampage: Destruição Total estreia com força nos EUA

Rampage: Destruição Total teve uma estreia nos Estados Unidos tão forte quanto seu ator principal. Em seu primeiro fim de semana, o blockbuster estrelado por Dwayne 'The Rock' Johnson arrecadou US$34,5 milhões em três dias.

Na trama, Dwayne Johnson interpreta o primatologista David Okoye, que tem uma grande amizade com o gorila branco George. Porém, um experimento genético transforma o animal em um grande monstro, junto com outros predadores ao redor da América do Norte. Okoye então se reúne com um engenheiro genético desacreditado para criar um antídoto e salvar seu amigo.

Foto: Divulgação/Warner Bros.

Já Um Lugar Silencioso, queridinho da semana anterior, desceu para o segundo lugar mas sem fazer feio nos números: sua segunda semana em cartaz trouxe US$32,6 milhões para a Paramount Pictures, consolidando lucro de US$99,6 milhões contra meros US$17 milhões de orçamento.

No longa, uma família tenta se manter em total silêncio para sobreviver à ameaça que ronda a sua casa e que pode atacá-los ao menor sinal de barulho. O próprio Krasinski dirige o longa, que tem produção de Michael Bay. Elenco ainda conta com Noah Jupe e Millicent Simmonds. O filme está em cartaz nos cinemas.

Omelete