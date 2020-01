Rafaella está grávida de Gabigol e tentou reconciliação, diz colunista

O namoro de Rafaella Santos, irmã de Neymar, com o jogador Gabigol, do Flamengo, terminou no fim do ano passado, e o desejo do término teria partido do atleta. A garota, no entanto, chegou a tentar uma reconciliação, uma vez que ela está grávida. A ideia de Rafaella se deve pelo bem-estar da gestação. Todas essas informações foram dadas pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.



Ainda segundo a colunista, apesar da vontade de Rafaella, Gabigol negou a chance de voltar com à ex. Porém, teria afirmado que arcaria com todas as suas responsabilidades como pai.

Por fim, a colunista conta que Rafaella foi vista pela primeira vez com uma barriguinha de grávida nesse fim de semana, na festa de aniversário de sua mãe, Nadine. A assessoria de Neymar não confirmou a gravidez da irmã do craque, mas também não negou.

Isto É Gente