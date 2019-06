Rafael Miguel, de Chiquititas, é assassinado em São Paulo

Na tarde deste domingo (9), o ator Rafael Miguel morreu em São Paulo aos 22 anos. O jovem ficou conhecido por estrelar um comercial em que pedia brócolis para a mãe em um mercado. Posteriormente, ele interpretou o Paçoca no remake da novela mirim Chiquititas, do SBT.

Por volta da hora do almoço do domingo, Rafael e os pais teriam ido conversar com a família da namorada dele, Isabela Tibcherani, de 18 anos, sobre o relacionamento dos dois e os três teriam sido executados pelo pai da jovem, que apareceu de surpresa.

Mais cedo, o Portal G1 noticiou que um jovem de 22 anos e seus pais foram mortos ao visitar a casa da namorada dele. Segundo a publicação, os três foram recebidos pela jovem de 18 anos e sua mãe e acabaram mortos quando o pai dela chegou armado em casa. As vítimas foram identificadas como João Alcisio Miguel, de 52 anos, Miriam Selma Miguel, de 50 e Rafael Henrique Miguel, de 22.

Em nota, a assessoria da Segurança Pública de São Paulo comunica:

"João Alcisio Miguel, de 52 anos, Miriam Selma Miguel, de 50, e Rafael Henrique Miguel, de 22, morreram após serem baleados, por volta das 13h55 de domingo (9), na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da Capital. O caso é investigado pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam) e as equipes estão em diligência para localizar e prender o autor do crime."

DESPEDIDAS

Em seu perfil, a namorada do ator, fez uma postagem breve, escrevendo apenas "Estou bem, dentro do possível". Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano.

