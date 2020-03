Rafa Kalimann chora pela África ao saber sobre coronavírus

Rafa Kalimann foi uma das participantes que mais se abalou ao saber sobre o surto do novo coronavírus, informado pelo Tiago Leifert e o infecctologista Edimilson Migowski, na noite desta segunda-feira (16).



Isso porque a influenciadora é embaixadora da ONG Missão África, que organiza bazares para arrecadar fundos para moradores de Moçambique. Assim que o apresentador explicou que se tratava de uma pandemia, ou seja, global, a sister logo perguntou como estava o continente africano.

Mais tarde, Tiago Leifert a tranquilizou dizendo que os países africanos são menos afetados pela pandemia até o momento. Outras sisters que se abalaram com a notícia foram Mari Gonzales e Gabi Martins, que também não seguraram as lágrimas.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a preocupação de Rafa Kalimann, e elogiaram a postura da sister. "Rafa preocupada com a África, é um ícone.. sou tão egoísta que pensaria no máximo na minha cidade", escreveu uma usuária. "Fiquei muito comovido com a situação da Rafa, dá pra sentir a verdade nela", afirmou outro internauta.

A atitude da sister também chamou atenção da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, que comentou em sua rede social: "Eu fiquei extremamente emocionada com a Rafa Kalimann perguntando sobre a situação mundial, e preocupada com a África! Que mulher incrível, que ser humano lindo, chorei com a reação dela pensando no próximo! Que lindo, que linda!".

Eu fiquei extremamente emocionada com a @rafakalimann_ perguntando sobre a situação mundial, e preocupada com a Africa! Que mulher incrível, que ser humano lindo, chorei com a reação dela pensando no próximo! Que lindo, que linda! 😢🙏🏿❤️ #bbb20 — Giovanna Ewbank (@gioewbank) March 17, 2020





Os outros brothers quiseram perguntar sobre familiares deles, e Tiago Leifert garantiu que entrou em contato com os parentes e que está tudo bem. E combinou ainda que, se algo mudar no cenário, eles serão avisados.

Vale lembrar que nesta terça-feira (17) acontece mais uma eliminação no BBB 20. Rafa Kalimann, Babu Santana e Pyong Lee estão na berlinda.

Segundo o diretor do Big Brother Brasil, Boninho, até o momento a exibição do reality não sofrerá nenhuma alteração, diferentemente do resto da grade da Globo, que sofrerá mudanças por conta da pandemia da Covid-19.

"Os cuidados foram redobrados. Entre as medidas adotadas estão a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de famílias em dias de eliminação, a atenção e cuidado ainda maiores em relação à higienização de qualquer produto que entre na casa e o monitoramento de todas as pessoas que têm acesso -já restrito- à residência. Além disso, todos os participantes são acompanhados 24 horas por uma equipe médica", informa a emissora.

Folhapress