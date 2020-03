BBB: Pyong indica Victor Hugo para paredão contra Manu e Babu

cNeste domingo (8), mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil. O paredão triplo é composto por Manu Gavassi, emparedada após apertar o botão vermelho do Quarto Branco, Victor Hugo, indicado pelo líder Pyong e Babu, mais votado pela casa.

Babu recebeu votos de Gizelly, Manu, Mari, Ivy e Flayslane, totalizando cinco indicações. Já Pyong, contradisse as expectativas e não manteve a intenção inicial de colocar Prior no paredão. Segundo o brother, ele respeita o jogo de Prior, apesar de não gostar de atitudes que dificultam a convivência na casa, mas realmente não concorda com as estratégias de Victor Hugo.

A eliminação é na próxima terça-feira (10) e vem na sequência do histórico paredão que bateu o recorde de votação no reality, disputado entre Pyong, Gizelly e Guilherme -que deixou o programa. Com 416 milhões de votos, a última terça-feira (3) contabilizou mais que o dobro da maior votação até então, que tinha sido em 2019, com 202 milhões de votos, quando Elana deixou o programa ao perder a disputa para Carol e Paula.

RELEMBRE

Na quinta-feira (5), Pyong e Daniel saíram vitoriosos da Prova do Líder, que consistia em um desafio em um labirinto. A dupla precisou escolher quem seria o Líder da semana e quem ficaria com os prêmios; e Daniel acabou levando os R$ 10 mil, a TV, o smartphone e o notebook.

Enquanto isso, Pyong ganhou o poder de indicar um dos brothers ou sisters ao paredão, além de escapar do Quarto Branco.

Já na sexta-feira (6), Ivy foi a vencedora da Prova do Anjo ao acertar o valor mais próximo dos carros expostos. Nesta semana, como Tiago Leifert já havia indicado, o anjo era autoimune, ou seja, a sister se salvou de ser indicada ao paredão.

Além da imunidade, do almoço especial e da mensagem da família, Ivy ganhou o poder de indicar o mostro da semana, que teve como castigo o Quarto Branco. A sister indicou Felipe Prior, que chamou Manu Gavassi e Gizelly como suas duas companhias.

De acordo com as regras, se os três confinados do Quarto Branco ficassem no desafio até domingo (8), os todos eles estariam no paredão. Já se alguém apertasse o botão vermelho, apenas quem apertou seria emparedado.

Manu Gavassi terminou o castigo ao apertar o botão na madrugada de sábado (7). Portanto, a cantora foi a primeira emparedada da semana. Após sair do Quarto Branco, ela confessou ao líder Pyong que não gostaria de ir ao paredão com Prior, de quem se aproximou no desafio.

