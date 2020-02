Pyong diz que Hadson sai na próxima semana

A eliminação de Petrix abalou a casa do Big Brother Brasil 20. Manu Gavassi, Rafa Kalimann, Marcela, Thelma e Pyong não se conformavam com a saída do ginasta, na noite desta terça-feira (4).

Ao descobrirem que Hadson planejava um teste de fidelidade para queimar as famosas casadas no jogo, eles tinham certeza que o ex-jogador de futebol seria eliminado.

Depois da saída de Petrix, em conversa com Marcela e Thelma, Pyong disse acreditar que Hadson será eliminado na próxima semana.

"Não sabemos o que aconteceu [para justificar a eliminação de Petrix]", dizem as sisters. Na sequência, Pyong afirma: "Ele [Hadson] vai sair na semana que vem."

Em outro momento, Pyong cogita que o paredão desta terça-feira (4) seria falso e que Petrix teria sido o menos votado e vai voltar como líder. "Eu não vou ficar surpreso se ele aparecer. Não faz sentido. Só se ele vacilou muito em alguma coisa."

Muito abalada, Manu Gavassi compartilha da mesma opinião: "Gente, não tem sentido. É paredão falso". E Pyong acrescenta: "Se o Brasil achar que o outro lado está certo, eu prefiro sair dessa casa". A cantora concorda: "Eu também".

Os brothers não sabem o tamanho da polêmica que Petrix está envolvido por algumas atitudes que ele teve dentro da casa. Acusado de assédio em pelo menos três oportunidades, internautas pediram a expulsão do ginasta, que também terá que prestar depoimento à Polícia Civil do Rio por conta da repercussão que o caso ganhou fora do reality.

Folhapress