Projota troca presentes de casamento por doações para ONG em SP

O mês de maio para Projota está sendo bastante especial. Além de ter sido capa da QUEM e lançar o terceiro disco da carreira, Tributo Aos Sonhadores I, o rapper vai oficializar a união com a noiva, Tamy Contro, neste sábado (11) em São Paulo.

A cerimônia vai reunir amigos e familiares na Capela da PUC. Projota e Tamy trocaram os presentes de casamento por doações para o Núcleo Assistencial Brasilândia, uma associação sem fins lucrativos que atende mais de 100 crianças.



Projota e Tâmara Contro (Foto: MMs Fotografia)



"Nossa casa já tem muito amor, e está do jeito que queríamos. Nenhum presente nos trará alegria equivalente ao ver as crianças da Brasilândia sendo bem atendidas. Por isso, decidimos converter nossos presentes para o Núcleo Assistencial Brasilândia, a associação sem fins lucrativos, sem convênios ou parcerias com nenhum órgão público fornece atividades relacionadas com o tratamento, reabilitação, orientação e apoio sócio familiar a crianças com deficiência física e de origem neurológica", escreveu o casal em um site com informações da cerimônia. Os dois casaram no civil no dia 11 de março.

Em recente entrevista para a QUEM, Projota falou sobre o casamento. "Eu sou chorão, mais do que ela. Quando meu irmão casou foi um desses momentos. Somos só nós dois, a gente teve que se apoiar um no outro depois que perdeu a nossa mãe. Quando ele casou passou um filme na minha cabeça", disse ele, que perdeu a mãe, Dirce, aos 9 anos, e foi criado pela avó, Dona Lourdes. "Minha avó vai entrar comigo na igreja. Desde os 7 anos ela está comigo. Ela foi minha mãe", contou.

Quem