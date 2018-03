Projeto cultural “Mares, Flores e Estrelas Guia” chega a Teresina

O projeto cultural “Mares, Flores e Estrelas Guia”, com curadoria de Angela de Oliveira, já está há três anos rodando o Brasil e o mundo, tendo passagens por São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Portugal e outros países. Porém, é a primeira vez que a promotora de artes irá apresentar o trabalho de artistas brasileiros no Nordeste; mais precisamente na Montmartre Arte e Galeria, em Teresina, no Piauí, dos dias 7 a 30 de março.



“Sempre foi um sonho levar o talento dos artistas brasileiros ao Nordeste, uma região recheada de cultura peculiares e que representam muito bem o nosso País. Tenho certeza que não somente os artistas, mas sim como toda a população de Teresina vai se inspirar com os trabalhos que verão expostos durante a mostra”, comenta Angela.



Curadora do projeto, Angela de Oliveira (Foto: Divulgação)



Ela ainda completa dizendo que o grande objetivo do projeto é justamente atravessar os mares e regiões apresentando o trabalho de artistas emergentes e também daqueles que já possuem carreira consolidada. “Eu quero, justamente, divulgar os novos talentos, alguns emergentes, e outros em início de carreira mesmo. Porém, há sempre participações de artistas especiais que já tem seus nomes cravados na arte brasileira”. E completa: “através da divulgação, os artistas mostram o seu trabalho, são vistos e posteriormente reconhecidos. Vão compondo seu currículo e aprimorando o seu trabalho.

Para Gina Castelo Branco, proprietária da Montmartre Arte e Galeria, espaço que irá receber a exposição, não há alegria maior em fazer parte de um trabalho tão importante e essencial para a cultura brasileira. “Tenho o objetivo de fomentar a cultura e receber o Circuito de Arte reforça esse compromisso. Além das exposições que realizamos para valorizar a arte local, também recebemos mostras com obras de fora. O projeto será um sucesso, pois irá proporcionar ao público e artistas locais conhecer novos trabalhos, ver de perto outras tendências e técnicas. Para mim, é essencial proporcionar essa troca. Como galerista, trazer esse evento é contribuir para o fomento da cultura em nosso estado”.

Os artistas que participarão da mostra são Alex Állen, Amanda Coelho, Christiane Fontenelle, Larissa Palha Dias, Luciana Severo e Gina Castelo Branco, todos do Estado do Piauí; Renata Cabral, da Paraíba; Deca Torres, Henrique Piantino, Carla Senna, Lenice Pitanguy, Mauro Kersul, Regina Moraes e Rodrigo Castilho, todos de Minas Gerais; Maria Lúcia Urban e Maurício Gonçalves, de São Paulo; Mariá Mallmann, do Rio Grande do Sul; e Monica Pailo, do Paraná.

Serviço:

“Mares, Flores e Estrelas Guia”

Local: Montmartre Arte e Galeria

Endereço: Rua Professor Pires Gayoso, 689, Bairro dos Noivos, Teresina

De 07 a 30 de março

Entrada gratuita

Da Redação