Produtor da Marvel Studios comenta futuro após Vingadores 4

Nate Moore, produtor por trás de diversos projetos da Marvel Studios, falou à Screen Rant sobre o futuro do estúdio após Vingadores 4:

"Acho que é uma oportunidade de nos despedirmos de alguns personagens que já conhecemos há algum tempo, mas é a chance de introduzir novos personagens que, eu espero, vão surpreender tanto nossos fãs mais fieis como os fãs que não são tão familiarizados com os quadrinhos.

Foto: Marvel Studios/Divulgação



Temos grandes ideias por aí, que já conversamos internamente, que eu acho que serão surpreendentes e refrescantes para o nosso público, e ao mesmo tempo vamos continuar explorando personagens que amamos faz tempo.

Os novos personagens sempre são muito animadores porque eles podem ser qualquer coisa. Estamos em um ponto em que podemos navegar mares nunca explorados, as melhores histórias a serem contadas, e neste mar de ideias existem muitas que nos deixam muito ansiosos para compartilhar com as pessoas".

Omelete