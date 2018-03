Produções da Netflix não podem mais competir no Festival de Cannes

A Netflix não pode mais disputar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Em entrevista ao Hollywood Reporter, o diretor artístico do evento, Theirry Fremaux, afirmou que as produções deste e de outros serviços de streaming poderão apenas ser exibidas no festival, mas sem participar da competição.

"Ano passado, quando selecionamos esses dois filmes, pensei que poderia convencer a Netflix a lançá-los nos cinemas. Fui presunçoso, eles se recusaram", disse Fremaux, fazendo referência a Okja e Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe, candidatos a Palma de Ouro na última edição. "O pessoal da Netflix ama o tapete vermelho e adoraria ser apresentada com outros filmes. Mas eles entendem que a intransigência do seu próprio modelo é agora oposto a nós."

Foto: Divulgação/Netflix

Na época em que as produções participaram do evento, cineastas franceses e sindicatos condenaram a organização do festival e fizeram protestos. As manifestações não afetaram Okja e Os Meyerowitz, que foram exibidos normalmente em maio, mas não receberam nenhum prêmio.

