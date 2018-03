Procuradoria está investigando Ed Westwick por quatro acusações de estupro

Após três denúncias de estupro, Ed Westwick (Gossip Girl) está sendo investigado pela Procuradoria do Distrito de Los Angeles. A informação é da Entertainment Weekly, mas detalhes adicionais sobre o caso não foram divulgados. Caso evidências sejam encontradas, o ator será formalmente acusado e terá de enfrentar o tribunal.

Westwick foi acusado de estupro por Kristina Cohen e Aurélie Wynn e, segundo as vítimas, ambos os casos teriam ocorrido em 2014. Desde a primeira denúncia, o ator negou que tenha cometido os atos e garantiu que trabalha com as autoridades para provar sua inocência - leia mais. Recentemente, uma diretora de arte e estilista acusou Westwick de estupro e cárcere privado.

Foto: Jimmy Kimmel Live/Reprodução



Assédio em Hollywood

2017 foi marcado por diversas denúncias, que começaram com acusações contra o produtor Harvey Weinstein. Depois disso, vários outros casos vieram à tona, incluindo o de Kevin Spacey, que foi demitido de House of Cards depois disso.

No primeiro dia de 2018, 300 mulheres que trabalham em Hollywood, incluindo atrizes, diretoras, roteiristas e produtoras, formaram o Time’s Up, uma iniciativa para lutar contra o assédio sexual na indústria do audiovisual e também em áreas de trabalho manual, como mecânica, construção, etc.

Omelete