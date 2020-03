Os príncipes Harry e William parecem não falar mais a mesma língua. De acordo com a revista People, ambos têm uma relação estremecida.

Os dois já haviam se estranhado quando William alertou Harry de que ele estava indo muito rápido na relação com Meghan Markle. Porém, a saída do casal da realeza britânica pode ter sido a gota d'água para explodir essa relação.

Segundo disse uma fonte à revista, a amizade entre ambos está "mudada para sempre". "Eles não voltarão a ser como eram. Harry está olhando para o futuro com sua família", disse a mesma fonte.

A fonte acrescentou que o príncipe Harry e Meghan planejam passar um tempo na Califórnia, no estado natal de Meghan, e no Canadá com o pequeno Archie, de 10 meses.



Príncipes Harry e William estão com a relação estremecida, diz revista. Reprodução



Mãe de ambos, a princesa Diana (1961-1997), antes de morrer, dizia que queria que ambos sempre ficassem juntos. "Uma coisa que Diana disse falava: 'Por favor, aconteça o que acontecer, lembre-se de que vocês sempre se encontram, e eu quero que vocês fiquem sempre junto'. E claramente isso não pode acontecer por muito tempo", disse à revista Ingrid Seward, uma biógrafa veterana da realeza que conhecia a princesa.

O último compromisso real de Meghan e Harry no Dia da Commonwealth foi um tanto quanto tenso, já que não houve muita interação entre o casal e Kate e William. Harry e Meghan sorriram e cumprimentaram William e Kate, mas ambos ofereceram breves olhares antes de se sentarem mais à frente.

folhapress