Princesa Diana será interpretada por Emma Corrin em 'The Crown'

A atriz Emma Corrin, ainda pouco conhecida em Hollywood, foi a escolhida para viver a Princesa Diana na série "The Crown", segundo noticiou o site americano The Hollywood Reporter.



Diana será introduzida na quarta temporada da série, que ainda não tem data para estrear. Por enquanto, a produção se prepara para lançar a terceira temporada, prevista para retornar à Netflix ainda em 2019.

A atriz responsável pelo papel, Corrin, esteve apenas em um episódio da série "Grantchester" e fará sua estreia nos cinemas em breve com o filme "Misbehaviour". Apesar da pouca experiência, teve trabalho aprovado pelo criador de "The Crown", Peter Morgan.

"Emma é uma atriz brilhante, que nos cativou imediatamente quando fez o teste para viver Diana. Ela não só tem a inocência e a beleza para o papel, mas também o talento e a complexidade para retratar esta mulher extraordinária", disse Morgan ao site.

A atriz diz se sentir "animada e honrada" por entrar no elenco. "Eu estou grudada na série desde o primeiro episódio, e pensar que estou me unindo a essa família de atores incrivelmente talentosa é surreal. A princesa Diana foi um ícone e o seu efeito no mundo foi profundo e inspirador", comentou.

