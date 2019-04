Primeiro trailer de 'Coringa', com Joaquin Phoenix, impressiona

Levar a mente caótica e sombria do Coringa aos cinemas não é uma tarefa simples. E além do desafio da construção do personagem, há, ainda, a pressão de fazer uma performance convincente – depois que Heath Ledger ganhou um Oscar póstumo por Batman - O Cavaleiro das Trevas, fãs se perguntaram se a atuação dele poderia ser superada.

Joaquin Phoenix e Todd Phillips, no entanto, toparam o desafio. O ator de Gladiador e o diretor de Se Beber, Não Case! fazem juntos Coringa, longa que mostra o nascimento de um dos vilões mais famosos dos quadrinhos.



Foto: Divulgação

O primeiro trailer da produção, que foi divulgado nesta quarta-feira (3), já dá motivos para empolgação. O ar dele é diferente de outros trabalhos cinematográficos que mostraram o Coringa, como Esquadrão Suicida (2016) e Batman: A Máscara do Fantasma (1993); como Phillips já havia apontado, o seu filme "é uma tragédia".

O enredo traz a transformação de um comediante fracassado em um psicopata. “Minha mãe sempre me falou para sorrir e ficar com uma expressão feliz. Ela me falou que eu tinha um propósito, que era levar risadas e alegria para o mundo", diz o personagem de Phoenix no trailer. "Sou eu ou as coisas estão ficando mais loucas por aqui?”. Outro destaque do vídeo é a aparição do hospital de Arkham.

Coringa está previsto para estrear nos cinemas no início de outubro, e além de ser estrelado por Joaquin Phoenix, conta também com Zazie Beetz e Robert De Niro no elenco.

Confira o trailer:









