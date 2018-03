Preta Gil posa em praia e dispensa retoques: 'Vai ter foto de biquíni todo dia'

Eventos de moda cercado de famosas, bloco de Carnaval de Salvador e apresentação em camarote com a família marcaram o mês de fevereiro de Preta Gil. Em merecidas férias, a cantora se desfez de suas mechas coloridas e embarcou rumo a Fernando de Noronha com o marido, Rodrigo Godo. Em seu Instagram, a artista compartilhou registros ao lado de monumentos do arquipélago pernambucano e dispensou retoques ao posar com roupa de banho. " Sendo feliz! V ai ter foto de biquíni todo dia, sim! Afinal de contas tenho a melhor fotógrafa da vida: Fernanda Souza ", disse.



foto: reprodução/instagram

Em recente entrevista à revista "Vogue", a filha de Gilberto Gil contou ter emagrecido 8 quilos após ter sido diagnosticada com diverticulite: " Foi uma dieta forçada, tive que mudar a alimentação por completo. O casal e atriz estão hospedados na pousada Maria Bonita, estabelecimento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. "A gente vai ficar aqui uma semana, em Noronha, depois a gente tem um outro destino", antecipou. "O palco", brincou o marido. "Não! Ainda é férias", retrucou a cantora.

Embaixadora de uma marca de beleza, Preta diz se sentir representante da mulher brasileira que fora dos padrões estéticos impostos pela sociedade.

"Nós somos muitas, altas, gordas, magras, de diferentes tons de pele e tipos de cabelo. Lidei me fazendo respeitar, sendo eu mesma e abraçando quem igualmente sofria por ser diferente. Isso é cada vez mais forte, a aceitação é o veículo para a própria felicidade e todos temos direito de sermos felizes sendo quem somos. (Por isso), se dê o respeito, se admire, não espero o outro te ditar o que que quer que seja, faça sua própria história e quem quiser que venha atrás. Ninguém é perfeito, ninguém é melhor que ninguém. O espelho pode ser seu maior amigo se você acreditar que ele reflete o que você é e acredita. O importante é a beleza que está em nossa alma, em nosso caráter e no que deixaremos de legado para as outras gerações", aconselhou.

