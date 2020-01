Prestes a completar 52 anos, Carolina Ferraz posa nua e exibe boa forma

Carolina Ferraz usou o Instagram na última segunda-feira (20) para fazer uma reflexão sobre a idade. Nos cliques, a atriz - que está prestes a completar 52 anos de idade - aparece nua, apenas com pinturas pelo corpo.

“Dia 25/Janeiro faço aniversário.... A primeira vez que fotografamos, eu tinha 17 anos. De lá pra cá, fizemos muita coisa juntos. Quando pensei em fazer um ensaio fotográfico comemorativo do meu aniversário de 52 anos, pensei no Bob Wolfenson na hora! Sempre um prazer trabalhar com esse cara tão bom e chic”, começou a artista na legenda da postagem.

Em seguida, a atriz, que está longe das telinhas desde 2016, continuou: “Quero falar sobre o tempo, sobre ter 52 anos e modestamente me prestar uma homenagem, um tanto exibicionista até, da mulher que o tempo me transformou. Celebrar, minha gente! Celebrar!! A semana toda! Comemorar meus anos vividos com a consciência de que estou no apogeu da minha força física e mental. Sei que o tempo tem sido generoso comigo. O estranho é que o tempo não é real. É um conceito imaginado por cientistas, baseado no movimento imperfeito da terra ao redor do sol”.

“Então, por que algo que é apenas uma teoria importa tanto para nós? Porque o tempo é tudo o que temos. O tempo nunca é suficiente. Trabalho, filhos, vida...Morte. Algo sempre diminui o tempo que temos. Precisamos aproveitá-lo da melhor forma ou compensar o tempo perdido. Mas, às vezes, se tivermos muita sorte...(Como nessa foto).O tempo para”, concluiu Carolina.

TV Fama