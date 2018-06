Presidente da Marvel desdenha da importância das premiações de cinema

O sucesso de Pantera Negra junto à crítica foi mote para uma pergunta recorrente: "Por que os filmes de super-heróis não têm espaço nas temporadas de premiação?" Participante de um evento do Sindicato dos Produtores (PGA), Kevin Feige comentou o assunto e desdenhou da importância desse reconhecimento.

"Talvez seja fácil negar os efeitos especiais, pessoas voando, naves espaciais ou arrecadações bilionárias", disse o presidente da Marvel (via THR), em declaração um tanto irônica sobre a tendência em se desmerecer um trabalho que também é difícil. "Acho que é fácil dizer que você já foi premiado de um certo modo", ele continou, referindo-se ao sucesso comercial desses filmes como algo visto como suficiente pelos votantes das premiações tradicionais.

Pantera Negra

Kevin Feige deixou claro que não tem e nunca teve a preocupação com Oscar e afins para Pantera Negra ou qualquer filme do estúdio. E declarou: "Hitchcock nunca ganhou [um Oscar de melhor diretor]. Então, é muito legal, mas não significa tudo. Eu prefiro estar em uma sala cheia de fãs ardorosos", provocou.

O executivo disse que tem a mesma expectativa do público sobre a possibilidade de a Disney comprar a Fox e franquias como X-Men, Deadpool e Quarteto Fantástico poder integrar o Universo Cinematográfico Marvel. "No fim das contas, eu acabo sentado esperando por uma ligação dizendo "Sim" ou "Não", contou, então admitindo que "seria legar ter acesso àquela lista toda", referindo-se a super-heróis como Wolverine, Professor Xavier, Magneto e Deadpool.

Vingadores: Guerra Infinita

Por fim, Kevin Feige confessou que a ansiedade foi grande antes da estreia de Vingadores: Guerra Infinita, preocupado com a recepção do público ao seu trágico final. E conta que foi surpreendido positivamente com as reações gerais ao filme. "A melhor resposta foi 'Eu odiei, mas amei'", disse Feige.

Vingadores: Guerra Infinita está prestes a se tornar o quarto filme da história do cinema a bater a marca de US$ 2 bilhões nas bilheterias mundiais. Pantera Negra também foi um enorme sucesso, com uma surpreendente arrecadação de US$ 1,3 bilhão.

