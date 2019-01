Pré-estreias nacionais e candidatos ao Oscar chegam aos Cinemas Teresina

A cinesemana de estreias dos Cinemas Teresina traz duas pré-estreias nacionais imperdíveis: “A Mata Negra” e “Vergel”, além da estreia de três grandes candidatos ao Oscar: “Green Book - O Guia”, “Vice” e “A Favorita”.



O terror nacional “A Mata Negra”, será exibido no sábado dia (02) às 11h. O longa se passa numa floresta do interior do Brasil, onde uma garota vê sua vida – e a de todos ao seu redor – mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja Magia Sombria, além de conceder poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a terra.

O também nacional “Vergel”, tem pré-estreia marcada para o domingo (03), às 10h30. Na história, uma brasileira (Camila Morgado) espera o corpo do seu marido que foi morto durante as férias do casal na Argentina. A burocracia é tanta e a espera tão longa que ela começa a perder a noção do tempo e o senso de realidade. O apartamento onde ela está hospedada é cheio de plantas, mas ela sequer consegue cuidar delas. Até que uma vizinha (Maricel Álvarez) se oferece para ajudar a regar e a mulher encontra nessa desconhecida alguém com quem compartilhar sua dor.

O candidato ao Oscar de melhor filme “Green Book - O Guia” estreia essa semana nos Cinemas Teresina. O drama do diretor Peter Farrelly acontece em 1962, onde Tony Lip (Viggo Mortensen), um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um pianista negro que quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam. Baseado em uma história real, Green Book faz referência a um livro que apontava os hotéis no sul dos Estados Unidos que aceitavam afrodescendentes.

Outro cotado ao Oscar que entra em cartaz nos Cinemas Teresina é “A Favorita” que conta a história de Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough (Rachel Weisz). Na Inglaterra do século XVIII, ela exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana (Olivia Colman). Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail (Emma Stone), nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes a oportunidade única.

“Vice”, que também está na corrida do Oscar, será exibido esta semana. O filme mostra a ascensão de Dick Cheney(Christian Bale) ao se tornar o homem mais poderoso do mundo. Vice-presidente de George W. Bush (Sam Rockwell), ele remodelou os Estados Unidos e o mundo, gerando mudanças que permanecem até os dias de hoje.

Ainda estreia nos Cinemas Teresina “O Menino Que Queria Ser Rei”. A aventura traz Alex (Louis Serkis), um garoto que enfrenta problemas no colégio, por sempre defender o amigo Bedders (Dean Chaumoo) dos valentões Lance (Tom Taylor) e Kaye (Rhianna Dorris). Um dia, ao fugir da dupla, ele se esconde em um canteiro de obras abandonado. Lá encontra uma espada encravada em uma pedra, da qual retira com grande facilidade. A espada era a lendária Excalibur e seu novo portador precisa agora enfrentar a meia-irmã do rei Arthur, Morgana (Rebecca Ferguson), que está prestes a retomar seu poder. Nessa aventura ele conta com a ajuda do mago Merlin (Angus Imrie), transformado em uma versão bem mais jovem.





Marco Antônio Vilarinho