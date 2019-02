Pré-estreias especiais e biografia de Van Gogh hoje nos Cinemas Teresina

Ainda entram em cartaz nesta semana a animação “Uma Aventura Lego 2”, “Escape Room” e a biografia de Van Gogh “No Portal da Eternidade”.



“Yara” será exibido no sábado dia (09) às 11h. Na história, Yara e sua avó moram em um Líbano pacífico, numa fazenda localizada no Vale de Qadisha. Elas levam rotinas leves enquanto fazem a manutenção do território e desfrutam da bucólica paisagem rural. Quando Elias, um jovem andarilho, decide descansar por um tempo na vila, Yara instantaneamente constrói amizade com ele. Com o passar dos dias, os dois engatam em um amor de verão.

Já “Tangerine” terá pré-estreia no domingo (10) às 10h30. No filme, a prostituta transexual Sin-Dee (Kitana Kiki Rodriguez), assim que sai da prisão, descobre através de sua melhor amiga (Mya Taylor) que o namorado Chester (James Ransone) está saindo com outra pessoa, uma mulher cisgênero. Sin-Dee decide encontrar os dois e puni-los pela traição.

“Uma Aventura Lego 2” também chega às telas dos Cinemas Teresina. Cinco anos após o primeiro filme, a batalha contra inimigos alienígenas faz com que a cidade Lego torne-se Apocalipsópolis, em um futuro onde nada mais é incrível. Emmet constrói uma casa para que possa viver ao lado de Lucy, mas ela ainda o considera ingênuo demais. Quando um novo ataque captura não apenas Lucy, mas também Batman, Astronauta, UniKitty e o pirata, levando-os ao sistema planetário de Manar, cabe a Emmet construir uma espaçonave e partir em sua perseguição. No caminho ele encontra Rex Perigoso, um navegante solitário que decide ajudá-lo em sua jornada.

O suspense “Escape Room” é mais uma estreia da semana. No longa, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

A biografia de Van Gogh, “No Portal da Eternidade”, é mais uma novidade nos cinemas. Após sofrer com o ostracismo e a rejeição de suas pinturas em galerias de arte, Vincent Van Gogh (Willem Dafoe) decide ouvir o conselho de seu mentor, Paul Gauguin (Oscar Isaac), e se mudar para Arles, no sul da França. Lá, lutando contra os avanços da loucura, da depressão e as pressões sociais, o pintor holandês adentra uma das fases mais conturbadas e prolíficas de sua curta, porém meteórica trajetória.

Marco Antônio Vilarinho