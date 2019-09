Lisboa: Playboy com brasileira Mariah Fernandes bate recorde

Bater recorde vendas em revistas não é uma tarefa fácil para editoras hoje em dia, porém a revista masculina Playboy está colhendo os frutos de ter em suas capas pessoas icônicas, combatendo o desafio de vendas da melhor forma. A última capa de setembro com a brasileira Mariah Fernandes foi recorde de vendas em Portugal, desbancando Nathy Kihara e Fabiana Britto, ambas com margem de 19 mil exemplares vendidos.



Com um número total de 21.347 exemplares vendidos, unindo revista física e digital, Mariah comemorou a conquista. "Desde o lançamento todos me perguntavam onde encontrar a revista, foi um marco, nunca esquecerei. Acredito que a curiosidade do público em saber que critiquei o machismo do Bolsonaro ajudou nessas vendas", comentou.

Mariah fez uma dedicatória na capa da sua revista para o presidente Jair Bolsonaro, o chamando de machista e dizendo que nunca posaria nua no Brasil. Seu depoimento correu o Brasil inteiro.





Fotos: Bernardo Coelho / CO Assessoria