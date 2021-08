Piauiense Laéllyo Mesquita nega namoro com Gil do Vigor: “dessa vez não é comigo”

O digital influencer Laéllyo Mesquita negou nesta segunda-feira (23) que esteja namorando o ex-BBB, Gil do Vigor.



Segundo o piauiense, o boato surgiu recentemente nas redes sociais após eles postarem fotos juntos. Ontem, Gil respondeu a um seguir no Instagram sobre seu status amoroso, e afirmou que segue solteiro, mas admitiu que está conhecendo alguém.

Foto: Reprodução/Internet

“Adoro o Gil, pessoa do bem, me recebeu com muito amor, ele e sua família. Desejo todo sucesso pra no seu PHD, mas dessa vez não é comigo”, disse à reportagem.

Gil tem corrido contra o tempo nos últimos dias para gravar todas as campanhas de publicidade que estão em sua agenda. Ele embarca no sábado (28/8) para a Califórnia, nos EUA, para dar início a seu PhD.

