A primeira festa do BBB 20, que aconteceu na noite desta sexta-feira (25), foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante as últimas horas.

Um dos principais motivos foi acerca de um momento envolvendo os competidores Petrix Barbosa e Boca Rosa (Bianca Andrade), em que o ginasta segurou e balançou os seios da influenciadora digital.

"Peguei viu?", diz Pétrix. "Foi ótimo", responde Boca Rosa. O momento aconteceu enquanto os dois dançavam juntos na festa, e a influenciadora parecia estar alcoolizada.

Os poucos segundos foram suficientes para que internautas questionassem a ação de Petrix e levantarem a hashtag "Petrix Expulso" e "Fora Petrix", acusando-o de tocar nos seios da influenciadora sem um prévio consentimento. "Ele se aproveitou de uma pessoa que estava totalmente fora de si, isso é crime", afirmou uma internauta.



Petrix segura seio de Boca Rosa e internautas pedem expulsão do ginasta. Reprodução



FIGURINO, BRIGA E 'BEIJO' NA PRIMEIRA FESTA

Antes da primeira festa do programa começar, Manu Gavassi foi ao confessionário para pedir que não usasse a roupa designada a ela pela produção. Nas festas temáticas do programa, todos os participantes recebem uma determinada roupa que precisam obrigatoriamente usar.

A influenciadora pediu para usar um vestido branco que ela mesma trouxe para a casa, alegando que "não compromete em nada a festa, porque é branquinho básico". "Por favorzinho", implorou. No entanto, o pedido foi negado sob a justificativa de que "regra é regra" e que, se abrissem uma exceção a ela, teriam que fazer o mesmo para todos os participantes do reality.

O "primeiro beijo" da casa também aconteceu durante a festa. Flayslane acabou beijando um objeto de decoração que imitava uma peça de jogo de xadrez, enquanto dançava sozinha. Também entraram no clima de romance Felipe e Gizelly. Abraçado à advogada, o brother sugeriu que os dois dormissem juntos e "de conchinha".

Por outro lado, acabaram se desentendendo Boca Rosa e Rafa em uma discussão que terminou em choro. Tudo começou com uma conversa sobre a interação das duas na rede social do BBB. "Como eu ia te seguir? Eu não tinha uma impressão boa de você", disse Bianca. A briga só foi continuar algumas horas depois, quando Rafa acusou a colega: "Você tentou me contradizer por uma coisa que você fez. Mas quem estava comigo viu. Você chegou aqui e disse que eu fiz algo com você que eu não faria com nenhum ser do mundo".

Ela completa dizendo que a influenciadora nunca seguiu a mineira em rede social. "Bia, você sabe que está se contradizendo. Não adianta, pra mim não. Amanhã, se você quiser, me chama. A gente senta, conversa e resolve".

Folhapress