PETA notifica HBO por uso de elefantes em episódio de Westworld

A organização não-governamental PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) fez um pedido à HBO que pare de usar animais selvagens em suas próximas produções. O requerimento veio após o mais recente episódio de Westworld, que usou elefantes em uma cena de abertura.

Foto: Reprodução/HBO

"À luz da escandalosa crueldade e dos riscos de saúde humanos, bem como da crescente oposição pública ao uso de animais para o entretenimento — e porque os relatos dizem que ainda há planos para usar ursos nessa temporada — estamos pedindo à HBO que se comprometa a não usar animais selvagens em futuros episódios de novas séries", afirmou Lauren Thomasson, gerente do setor de filme e televisão da PETA, em uma carta ao presidente de programação da HBO, Casey Bloys. "Considerante o uso realista e não-cruel da tecnologia em CGI que existe hoje, todos os animais selvagens nas séries da HBO deveriam ser gerados em computador, assim como o tigre foi feito de forma tão bonita no episódio da noite anterior."

Foto: Reprodução/HBO

Outros incidentes da PETA com a HBO incluem o uso de um leão na terceira temporada de The Leftovers, e de um tigre em Vice Principals. Além disso, o The Hollywood Reporter lembra que em 2012 três cavalos vieram a óbito durante as filmagens da série Luck.

A HBO ainda não se pronunciou formalmente a respeito do assunto.

Adoro Cinema