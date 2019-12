Pedro Scooby aproveitou o antepenúltimo dia do ano para criticar Luana Piovani, ex-mulher e mãe dos três filhos do surfista. Scooby, que está na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, para passar o Réveillon, acompanhado da namorada, a modelo Cintia Dicker, disse que precisava desabafar para começar bem o próximo ano: "Eu fiquei calado durante muito tempo, mas eu resolvi dar uma desabafadinha agora. no final do ano. para entrar 2020 leve."



(Foto: Reprodução/Instagram)

Scooby começou o desabafo comentando um vídeo de Natal de Luana, em que ela se coloca como Mamãe Noel. "Nossa, ela [Luana] é uma ótima atriz, uma atriz maravilhosa. Inclusive aquela pessoa ali que ela tá descrevendo é a Angela [Garcia, amiga e assistente de Luana]. Ela só esqueceu de falar isso no final. Angelina, você é uma ótima Mamãe Noel. Parabéns por tudo o que você faz! Que leva todos os dias as crianças na escola, busca todos os dias, que ajuda a empregada a fazer as coisas, faz comida, dá comida, leva no skate... Então, parabéns, Angelina, Mamãe Noel. Você é maravilhosa.", disse ele.

UOL