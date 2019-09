Pedro Scooby diz que Anitta é um ser humano incrível

Pedro Scooby, 31, usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para comentar sobre seu relacionamento com Anitta , 26. O surfista disse que ela é um dos seres humanos mais incríveis que ele já conheceu e diz ter orgulho do relacionamento deles.

"O fato de capa da revista ter o nome da minha ex-namorada isso não me afeta em nada. Muito pelo contrário, tenho o maior orgulho de ter namorado aquela mulher [...] Inclusive um dos seres humanos mais incríveis que já conheci na minha vida", afirma Scooby, comentando sobre o fato do nome de sua ex-namorada estar na capa da revista GQ Brasil, em que ele é o personagem da matéria principal.

Para a reportagem da revista, Scooby contou que teve uma infância difícil, depois que seu pai foi preso quando ele ainda era muito novo, e que o surfe salvou sua vida, contando que ele ajudou muito sua família com o dinheiro que ganhou praticando o esporte.





Foto:Reprodução/Instagram

"Tive uma vida difícil, meu pai foi preso quando eu ainda era moleque e, de repente, me vi como o homem da casa. Pelo meio que eu vivia, eu tinha tudo para dar errado, já perdi muito amigo assassinado, mas o surf salvou a minha vida e passei a sustentar a minha família com o dinheiro que eu ganhava".

Anitta e Pedro Scooby assumiram o namoro em junho deste ano, cerca de dois meses depois de o surfista anunciar o término do casamento de oito anos que teve com a apresentadora Luana Piovani, com quem tem três filho –Dom, Bem e Liz. Antes da confirmação do namoro, eles chegaram a ser flagrados juntos em uma viagem a Bali.

No final de agosto, o casal anunciou que resolveram dar um tempo no relacionamento. "Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia.

