Pedro Neschling e Vitória Frate se divorciam após dez anos

O filho de Lucélia Santos, Pedro Neschling, 37, e Vitória Frate, 33, são mais um casal que se separa no período da quarentena. A informação foi divulgada por Frate em seu próprio perfil no Instagram nesta sexta-feira (8), por meio de um depoimento sobre a relação dos dois.

"Por mais que a gente tenha tentado segurar, uma hora as maos se soltaram. E apesar do vazio, apesar da tristeza, tivemos que encarar a verdade que o nosso amor tinha evoluido para um outro lugar. E já há um tempo seguimos, tentando desenhar uma nova maneira de estar no mundo", escreveu a atriz.

(Foto: Reprodução/Instagram)

"Pedro Neschling, obrigada pela linda aventura. Peco apenas respeito, carinho e cuidado. Todo amor do mundo para todos nos", acrescenta o texto.

Ao todo, o casal ficou junto por dez anos, sendo que nos últimos dois tornaram-se pais de Carolina. "Jamais esses dois jovens poderiam imaginar tudo o que eles estavam comecando a construir: uma parceria linda, muita amizade, muito companheirismo, a filha mais maravilhosa, uma familia", escreveu Frate em seu depoimento.

Folhapress