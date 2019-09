Paulo Gustavo se manifesta após polêmica de veto de beijo gay

Paulo Gustavo usou o Instagram para se manifestar sobre as polêmicas envolvendo o veto a um beijo gay em Minha mãe é uma peça 3. O próprio ator Rodrigo Pandolfo, que interpreta o personagem gay Juliano, já havia afirmado que a decisão de tirar o beijo foi do próprio Paulo Gustavo.

"Gente, algumas pessoas estão questionando nas redes sociais o porquê de não haver uma cena de beijo gay no casamento do 'Juliano', filho da 'Dona Hermínia', no Minha mãe é uma peça 3. Vamos lá. Quando comecei a escrever esse filme, eu tinha uma caneta e uma folha em branco e não sabia por onde começar, mas pensei: quero falar sobre CASAMENTO GAY", começou ele.



Folhapress