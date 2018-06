Paulo Biscaia Filho vem à THE para debate sobre “Virgens Acorrentadas”

Os fãs da sétima arte já podem se preparar para mais um bate-papo imperdível com um dos grandes diretores da atualidade. O cineasta Paulo Biscaia Filho estará na capital para o projeto Sessão com Debate dos Cinemas Teresina. A sessão especial acontece no dia 22 de junho, às 19h30, nos Cinemas.

O projeto criado em 2017 tem o objetivo de fomentar o cenário cultural local e enaltecer a arte do cinema. O filme exibido será o terror trash “Virgens Acorrentadas”. Os Cinemas Teresina será o primeiro no Brasil a exibir uma pré-estreia do longa, que terá lançamento nacional somente dia 9 de agosto. A produção Brasil e EUA se passa em um orfanato abandonado, onde um grupo inexperiente de jovens vai filmar um filme de terror de baixo orçamento.

Paulo Biscaia

O cineasta paranaense Paulo Biscaia Filho é o nome de maior sucesso quando o assunto é o terror trash. Seu filme Nervo Craniano Zero é o mais premiado filme de terror nacional dos últimos anos. Paulo é o responsável pela Vigor Mortis, multimidiática companhia de teatro, vídeo e quadrinhos. Com espetáculos influenciados pela pesquisa do Grand Guignol (o teatro de horror grotesco francês do século 19), bem como a integração de linguagens entre teatro, HQs e cinema, a Vigor Mortis criou uma linguagem própria e se estabeleceu como uma das mais criativas companhias brasileiras.

O público de Teresina poderá debater com o diretor sobre seu mais novo longa e compreender como foi todo o processo de criação desse terror.

