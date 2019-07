Paulinho Vilhena fala sobre affair com Luana Piovani

Luana Piovani, 42, foi flagrada em clima de romance com o ator Paulinho Vilhena , 40, na "Festa da Lua", celebração que a atriz promoveu na madrugada desta quinta-feira (18) em Lisboa, Portugal. Imagens divulgadas pelo blog do Leo Dias, do UOL, mostram os atores trocando carinhos durante a festa.



Os atores namoraram em 2002 e tiveram um revival no Carnaval de 2004. Questionado por Dias se eles estão retomando o relacionamento, Vilhena respondeu: "Apenas um reencontro lisbonense". "Um lindo reencontro", completou ele.

Procurada, Piovani não quis se manifestar. Há duas semanas, circulam na internet rumores de que os dois atores estariam juntos.



Separada desde março do surfista Pedro Scooby, 30, Piovani tem se envolvido em várias polêmicas com o ex e a sua atual namorada, a cantora Anitta, 26. Recentemente, ela criticou o surfista por ter transformado em um show o seu novo relacionamento, sem pensar nela ou nos filhos do casal -eles são pais de três crianças.

"Saiba que dói, sim, ter me separado, mas dói mais ainda ver a escolha que ele fez em fazer da nova relação dele um show, sem zelar por ninguém", afirmou.

Além de Vilhena, outros homens já foram apontados como affairs de Piovani, como o português Ruben Rua, com quem ela divide a apresentação do programa #LikeMe, da TV portuguesa.

Ela também está no ar no canal a cabo E! com a atração Luana é de Lua.

Já Vilhena curte férias na Europa. No fim de junho, ele causou grande repercussão na internet ao publicar um vídeo em que aparece completamente nu, enquanto rebola, dança e faz estrela em uma praia na Galícia, região autônoma espanhola. "Viva a Galicia! Que delícia!", postou ele no Instagram.

O ator pode ser visto nos cinemas no filme "Turma da Mônica - Laços".

