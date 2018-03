Paula Fernandes curte viagem com namorado

Paula Fernandes e o namorado, Claudio Mello, passaram o fim de semana em Londres, na Inglaterra. O empresário postou uma foto ao lado da cantora com um coração na legenda. Por lá, o casal visitou a casa dos amigos Amos e Heloísa Genish. "Deu pra sacar que o fim de semana aqui em Londres foi especial, né?", comentou Paula.

Sem assumir um novo namorado desde o final de outubro, quando chegou ao fim seu namoro com o cantor lírico Thiago Arancam, Paula recentemente circulou de mãos dadas com o empresário e editor de revistas Claudio Melo. Procurada, sua assessoria não confirmou e nem desmentiu o namoro. Antes das fotso, os dois viajaram juntos para os Estados Unidos, onde comemoram o Valentine's Day, no dia 14 de fevereiro, juntos. A data equivale ao Dia dos Namorados.

Paula Fernandes e Claudio Mello (Foto: Reprodução)



ELOGIOS

No Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, Paula ganhou uma homenagem de Claudio Mello. "Comemorando o dia 8 de março ao lado da menina mulher que me conquistou por ter uma das histórias de vida mais bonitas que já conheci. Feliz dia das mulheres! @paulafernandes. #umagrandemulher", disse ela, que passou o dia com o namorado no Nannai Beach Resort, em Porto de Galinhas, no Pernambuco.

O post foi curtido pela cantora que retribuiu o elogiou e explicou o motivo de estar ao lado de Mello. "Claudio, amei! Uma história pode ser linda, mas faz toda a diferença quando é percebida por alguém que tem a nobreza do 'saber ouvir'.

Ju e Antonio Furtado, Paula Fernandes e Claudio Mello e Amos e Heloísa Genish (Foto: Reprodução)



Uma das melhores amigas de Paula, a atriz Marina Ruy Barbosa tamém curtiu e comentou o post. "Paula é com toda certeza uma das mulheres mais lindas, talentosas e com coração incrível que eu conheço."

AMIZADE

Paula é muito amiga de Marina Ruy Barbosa. A cantora, que foi madrinha de casamento da atriz com Xandinho Negrão em outubro passado, contou para QUEM como a amizade delas começou.

"A gente se aproximou naturalmente. Eu não a conhecia pessoalmente, mas gostava muito dela. Cheguei nela um dia e falei que a admirava muito e ela disse que também sentia isso por mim. Nunca mais nos separamos. A gente tem uma energia parecia, muita sintonia. Sempre que posso, encontro com ela", explica.

Marina Ruy Barbosa e Paula Fernandes (Foto: Reprodução)



A amizade se fortaleceu ainda mais quando Paula terminou o noivado com o dentista Henrique do Valle no final de 2016. A sertaneja conta que passava horas no telefone com a atriz, que a surpreendeu com sua maturidade ao lhe dar conselhos amorosos. "Ela me deu muita força após o fim do namoro. Ficava pendurada no telefone comigo por uma hora e meia. Apesar dos 20 e poucos aninhos, Marina é uma mega conselheira."

A cantora, que agora prepara a turnê Jeans, lançou até a música Traidor, após sua turbulenta separação. Em um ensaio de capa para QUEM, Paula falou sobre a dor de ser traída. “Assim como várias pessoas, já fui traída. O problema é o parceiro e não a gente. A traição é uma agressão moral e psicológica, que deveria ser tratada como um crime. Marca e, por mais que você supere, sempre estará lá. Se não está bom o relacionamento, o correto é terminar. Já fui traída, fiquei mal e chorei muito. A ajuda da família é muito importante, mas a superação é só nossa. A gente não só supera isso como se torna uma pessoa melhor.”

Quem