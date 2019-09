Paula Burlamaqui diz que vive crise de idade aos 52 anos

Paula Burlamaqui, uma das sex symbols da TV brasileira nos anos 1990, chega aos 52 anos obcecada com a velhice. A atriz, que afirma não viver sem botox, faz até terapia para amenizar essa angústia, mas confessa que "enfrenta muitos fantasmas" por ser casada com um homem 12 anos mais novo.

"Meu marido é muito bonito, um árabe, morenão, e eu só pensava que estaria com 60 anos quando ele estivesse com 48... Ele no auge e eu uma vovozinha. Mas são fantasmas que temos que enfrentar. Ou você enfrenta e vive ou fica em casa fechadinha esperando a vida passar na sua frente", reflete ela, casada com o ator Edu Reyes.

Paula e o marido. (Foto: Reprodução)

Burlamaqui afirma que o assunto realmente lhe causa depressão. "Às vezes vejo rugas no meu pescoço que me dão angústias, uns pés de galinha... Eu ligo para a minha dermatologista dia sim, dia não e pergunto o que vamos fazer, e ela responde: 'Vamos procurar uma psicóloga para você trabalhar isso, porque só vai piorar'."

Coincidentemente, Burlamaqui está no ar atualmente como a doutora Letícia em "Órfãos da Terra" (Globo), uma médica que se envolve com o jovem Benjamin (Filipe Bragança), de 18 anos. A mãe dele, Aline (Simone Gutierrez), reprova o relacionamento, o que faz com que Letícia termine o romance.

Paula Burlamaqui. (Foto: Reprodução)



"Vai ter aquele sofrimento básico na novela. Ele, todo bonitinho, vai fazer mil serenatas para ela, porque o Benjamin na novela é muito maduro. Desde o início, ele diz que Letícia está sendo careta e preconceituosa. Espero que eles voltem", torce.

A inspiração das autoras Duca Rachid e Thelma Guedes para a construção do romance entre Letícia e Bejnamin veio da peça "Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste?", também protagonizada por Burlamaqui.

"O espetáculo contava a história de uma mulher de 50 anos que se apaixonava por um menino. Só que o diretor colocou isso num picadeiro de circo. Era um espetáculo lúdico, que falava de amor. A Thelma e a Duca disseram que queriam abordar o assunto e eu achei maravilhoso. Eu não conhecia o Filipe Bragança, que é um grande ator. Comecei a prestar atenção nele e fiquei apaixonada."

O público, segundo a atriz, "shippou" o casal. A primeira cena de beijo entre eles chegou a ir para os trending topics do Twitter. "Às vezes, eu posto alguma coisa da gente e vem não sei quantos milhões de comentários. Não vi nenhum comentário negativo até agora."

Burlamaqui diz acreditar que as pessoas, de maneira geral, estão aceitando mais casais com grande diferença de idade: "Confesso que fiquei com medo da não aceitação, de me chamarem de velha, mas as pessoas estão amando. Os comentários são em sua maioria de mulheres, e acho que elas estão se empoderando dos desejos delas".

"Todo mundo acha normal quando vê homens mais velhos com garotinhas, mas quando é uma mulher com um garotinho, todo mundo pensa 'coitada, aquela velha'. Graças a Deus isso está mudando. Percebo pela reação do público", avalia.