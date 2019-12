Patrícia Leitte exibe curvas de biquíni em rede social

A ex-BBB Patrícia Leitte usou seu Instagram nesta quinta-feira (12), dia de #tbt, para lembrar viagem a Búzios, no Rio de Janeiro. No clique, a musa deixa a silhueta torneada à mostra a bordo de biquíni vermelho.

“Saudade de lugar incrível! Búzios, te quero de volta! Haha, foi maravilhoso”, escreveu na legenda. Nos comentários, a loira colecionou elogios por sua beleza e boa forma.

“Maravilhosa como sempre”, exaltou uma seguidora. “Como é ser linda assim?”, questionou outra. “Não se preocupe em querer ser perfeita, você sempre foi linda de dentro pra fora”, filosofou mais um. Uma internauta, porém, “desenterrou” a polêmica recente entre a ex-sister e a funkeira Jojo Todynho. “Bem plena e a Jojo surtando”, disparou.

A guerra das musas começou após Patrícia lembrar do tempo em que sofria bullying por ser gordinha. “É simples o que eu vou falar, não vou citar nomes porque não precisa, está todo mundo aí vendo… Quando eu estava no BBB, tinha pessoas aqui fora que me chamavam de porca, de Peppa e hoje estão sendo chamadas por outras pessoas e estão querendo processar, e acham um absurdo. Mas quando fazia comigo, estava tudo legal. Deus é o melhor advogado. Na pele dos outros é refresco”, disparou.

O desabafo foi considerado como indireta por Jojo, que foi chamada por uma influencer de ‘porca’ e já tinha avisado que processaria essa pessoa. “Oi Patrícia, quer biscoito? Quer o quê? Quem é você para falar alguma coisa? Ridícula, quer surfar na onda dos outros, tá passando vergonha, boa pessoa você né? Caráter integro né? Se manca… Porque não falou comigo diretamente? Quer aparecer agora? Ah esqueci, está esquecida”, detonou.





Foto: Reprodução Instagram

TV Fama