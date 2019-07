Filha "número três" de Silvio Santos, Daniela Beyruti esteve ontem pela primeira vez em um estádio para assistir a um jogo de futebol. O motivo foi mais forte do que a partida em si: ela foi ver o cunhado Alexandre Pato em campo.



Daniela acompanhou o jogo entre São Paulo, time de Pato, e Palmeiras no estádio do Morumbi, em São Paulo. Ela curtiu o jogo na arquibancada com a irmã Rebeca Abravanel -- que se casou recentemente com o jogador -- e a mãe, Íris Abravanel.

Família de Silvio Santos na arquibancada do Morumbi para assistir a jogo do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)



"Primeira vez em um estádio assistindo partida de futebol. Amando! Muito feliz em ter um time para torcer depois de 43 anos. Me simpatizo com todos, mas com cunhado no São Paulo, virei 100% São Paulina. Vaiiii, São Paulo!!! Vai, Aleeeee! Vai, Pato!", disse ela, chamando o cunhadinho pelo primeiro nome.

O jogo do Campeonato Brasileiro terminou empatado: 1 a 1. A próxima partida de São Paulo será contra a Chapecoense, no dia 22, também no Morumbi.

Uol / Folha