Passear no parque é saudável e uma boa opção para se divertir

Correr, pular e brincar. Os parque de Teresina são sempre uma opção de diversão pra criançada seja nas férias escolares ou no período de aulas. Um deles é o Parque Lagoas do Norte, localizado no bairro Matadouro, onde a criançada das comunidades em torno da sede administrativa aproveita esse período para jogar tênis de mesa, correr, circular com os pais ou avós, e se divertir nos brinquedos ali disponibilizados.



A Potycabana é outro parque, localizado na Avenida Raul Lopes, na zona Leste de Teresina e ao lado do Teresina Shopping e próximo de outro, tem sido bastante frequentado pela meninada. Luceline dos Santos, que é profissional de Educação física, informou que uma programação especial é desenvolvida para as crianças, seguindo uma programação de atividades para cada dia da semana.

Fotos: Jailson Soares/ODIA

"O Parque Potycabana é bastante movimentado, frequentado por gente de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Temos aulas de capoeira, karatê, partins, treino funcional, zumba, aeróbico, entre outros eventos que são programados para preencher o tempo daqueles que frequentam a área de lazer do parque", pontuou, acrescentando que nas tardes e início de noite são comuns crianças andar de bicicleta, patins, correr, enfim, se divertem nos brinquedos.

O Parque da Cidadania, localizado na Avenida Frei Serafim, centro de Teresina, é outra área que, a partir das tardes e início da noite, a movimentação é intensa de crianças acompanhadas dos pais ou avós desenvolvendo algum tipo de atividade, de bicicleta ou partins.





Marco Antônio VilarinhoMarco VilarinhoLuiz Carlos de Oliveira