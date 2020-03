Paredão do BBB 20 no domingo pode ter até cinco participantes

É o anjo que vai indicar o primeiro participante que deverá entrar no Quarto Branco no Big Brother Brasil 20. E esse brother vai escolher outras duas pessoas para ir com ele, com exceção do líder e do anjo, que nesta semana é autoimune.

Como a dinâmica faz parte do castigo do monstro, ela vai até domingo (8). Se nenhum dos três indicados do Quarto Branco apertar o botão para sair, os três estão no paredão. Desta forma, a berlinda pode ter cinco brothers, somando o indicado pelo líder e o mais votado da casa.

Já se um deles apertar o botão para sair do Quarto Branco, os outros dois estão livres da berlinda, e o paredão é triplo. Segundo Tiago Leifert explicou na noite desta quinta-feira (5), não há prova bate e volta neste paredão.

Boninho, diretor do núcleo responsável pelo reality show na Globo, já deu a entender que o Quarto Branco, desta vez, terá um teto que vai diminuir o pé direito do cômodo a medida que o tempo passar.

Ao longo da história do reality, oito participantes já passaram pelo cômodo monocromático, que estreou no BBB 9. Na ocasião, três participantes foram convocados a se distanciarem do convívio dos demais competidores para ficarem isolados nesse espaço. Um deles acabou sendo eliminado após desistência.

Na edição do ano seguinte, o BBB10, ocorreu de novo, mas naquela ocasião ninguém foi eliminado.

folhapress