Paolla Oliveira rebate críticas sobre celulite

Paolla Oliveira conversou com exclusividade com o "A Tarde é Sua" durante um prêmio da revista 'Isto É'. No papo, a atriz rebateu críticas sobre fotos vazadas em que aparece com celulite durante uma gravação de "A Dona do Pedaço", da TV Globo.





Foto: Reprodução Instagram

"Ia gostar mais se eu soubesse que ele estava fotografando. Cena é cena, foto é foto, é tudo diferente. Eu estava em uma cena de novela, em uma situação completamente disponível para as câmeras, mas não para um paparazzi. Mas está tudo ótimo para mim, me achei linda, maravilhosa. Não sei se é a idade, mas nada mais me abala, não tenho intenção nenhuma de ser perfeita, não quero ser perfeita, só quero ser feliz", disse a atriz.

Além disso, Paolla Oliveira comemorou a indicação ao prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, e rebateu ao ser questionada sobre ser indicada ao prêmio de "Melhor Coadjuvante" e não de "Melhor Atriz".

"São atrizes tanto quanto, elas mudam dentro do que se propunha na novela. É justo", disse Paolla.

TV Fama