Paolla Oliveira dispensa lingerie ao posar com meia arrastão

Paolla Oliveira celebra o sucesso como a influencer Vivi Guedes na novela “A Dona do Pedaço” e tem atraído cada vez mais internautas para dois perfis no Instagram: o seu pessoal e também para o criado para a personagem.

Na noite de terça-feira (6), a atriz esquentou o clima ao compartilhar foto sensual em que aparece usando uma blusa comportada, porém combinada com uma meia arrastão sem lingerie por baixo.



Foto:Reprodução/Instagram

De costas para a câmera, a atriz tenta esconder parte do bumbum com as mãos. “Livre, leve e solta…”, escreveu na legenda da publicação.

Embora o perfil de Vivi Guedes é que tenha a maior parte das fotos ousadas, desta vez o clique picante foi postado na conta da atriz, que costuma ser mais discreta.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura. “Que mulher é essa, Brasil?”, questionou uma fã. “Soltinha igual arroz da vovó”, brincou outro. “Esse ensaio está muito Vivi Guedes”, observou mais um.

TV FAMA