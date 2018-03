Pantera Negra se torna o filme mais comentado de todos os tempos no Twitter

Após ultrapassar a marca de um bilhão nas bilheterias mundiais, Pantera Negra acaba de bater um novo recorde ao se tornar o filme mais comentado de todos os tempos no Twitter. Panterão conquistando tudo!

Segundo dados da rede social, o filme dirigido por Ryan Coogler já recebeu mais de 35 milhões de tweets, ultrapassando Star Wars - O Despertar da Força, que agora mantém o segundo lugar, seguido de Star Wars - Os Últimos Jedi na terceira posição. As hashtags mais utilizadas nas publicações são #BlackPanther, #WakandaForever e #Wakanda, enquanto que os personagens mais citados são Pantera Negra (Chadwick Boseman), Erik Killmonger (Michael B. Jordan) e Shuri (Letitia Wright).

De todas as publicações, a que foi mais vezes compartilhada foi um tweet de Kendrick Lamar anunciando a lista de faixas da trilha sonora do filme, que é assinada pelo rapper. A segunda é um post viral em que duas crianças se fingem de adultos para poderem ver o longa com o primeiro super-herói negro do Universo Marvel. A terceira publicação mais retuitada é das ex-primeira dama dos EUA, Michelle Obama, parabenizando a equipe.

"Parabéns para todo o time de Pantera Negra! Por causa de vocês, jovens finalmente verão nas telonas super-heróis que se parecem com eles. Eu amei esse filme e sei que irá inspirar pessoas de todas as origens a irem fundo e encontrarem a coragem de serem heróis de suas próprias histórias", escreveu Michelle Obama.

Para finalizar, vale citar que os três países que mais vezes comentaram o filme no Twitter foram: Estados Unidos, Reino Unido e Tailândia. Pantera Negra ainda está em cartaz em cinemas do Brasil. Leia nossa crítica do longa e entre na aba de programação para saber qual a sessão mais próxima de você.





